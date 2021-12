Uma árvore caiu sobre dois carros na manhã desta segunda-feira (6) na rua Santa Catarina, na região Central de BH. Apesar do susto, não houve feridos.

Imagens de câmeras de segurança do Mercado Central de BH mostram o momento da queda. O fluxo seguia lentamente pela rua, quando a árvore deixa de suportar o próprio peso e cai em direção à pista, bloqueando todas as faixas.

Funcionários da administração do Mercado fizeram os primeiros atendimentos às pessoas que ocupavam os veículos. Um deles contou à reportagem do Hoje em Dia que um dos carros atingidos era um táxi, ocupado apenas pelo motorista.

No outro veículo, estaria um casal de idosos. Os três receberam ajuda para sair e procurar abrigo, mas não precisaram de atendimento médico. As pessoas foram levadas a um local seguro, e a equipe do Mercado acionou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil para análise e vistoria do local.

Confira o momento exato em que a árvore cai sobre a rua Santa Catarina e atinge os dois carros:

Leia mais:

Temporal causa desabamentos, fechamento de vias e caos no trânsito em BH

Em 6 dias, região Nordeste de BH registou 54% da chuva esperada para o mês