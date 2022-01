Motoristas que circulam nas estradas mineiras neste domingo, 16, precisam ficar atentos para as interdições totais ou parciais. Ao todo, o Estado possui 110 pontos de interdição, sendo 81 trechos parcialmente e 29 totalmente, nas estradas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



A última interdição divulgada pela PRF está localizada em Araguari, BR-365 km 592. No local, a queda de 6 árvores de grande porte causou a interdição total da rodovia. A previsão da PRF é que a via seja liberada à meia-noite deste domingo, 16.

19:18. Em Araguari, BR-365 km 592, queda de 6 árvores de grande porte causa interdição total da rodovia. Previsão de liberação à meia-noite. pic.twitter.com/YkISG0eFxK — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) January 16, 2022





Devido à alta quantidade de vias interditadas, a PRF disponibiliza um mapa com as rodovias atingidas, acesse aqui.