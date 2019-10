Cerca de 5.700 residências e estabelecimentos comerciais da região Nororeste de Belo Horizonte tiveram a energia elétrica cortada após o acidente com uma aeronave, na manhã desta segunda-feira (21). O avião de pequeno porte atingiu a rede elétrica antes de se chocar com o chão.

De acordo com a Cemig, equipes atuaram rapidamente no local e o serviço foi retomado para 5.400 clientes. Os 300 restantes ficam exatamente na área atingida e a empresa de energia informou que é necessário aguardar os trabalhos da perícia técnica para realizar os reparos na rede elétrica. A área está isolada e a expectativa é que o serviço de energia volte ao normal no decorrer do dia.

O acidente com a aeronave foi por volta das 8h da manhã no cruzamento da rua Minerva com Belmiro Braga, no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte, e a cerca de 2,5 km do aeroporto Carlos Prates, local de onde teria saído a aeronave. Três pessoas morreram e três ficaram feridas.

