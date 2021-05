Após queda de energia durante a madrugada desta terça-feira (18), a vacinação contra a Covid-19 precisou ser interrompida nesta manhã em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Apesar do problema, não houve perda de imunizantes e a aplicação das doses foi retomada à tarde, segundo a prefeitura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a região do Centro Administrativo de Betim, no bairro Brasiléia, ficou sem abastecimento elétrico, causando indisponibilidade no servidor, que é interligado às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

"Com isso, no período da manhã, estava indisponível todo o cadastro das pessoas inscritas para imunização. O problema já está sendo resolvido e a vacinação já foi iniciada", informou a prefeitura, por nota.

Ainda conforme a administração municipal, o gerador de emergência foi acionado e manteve a Central de Vacinas ligada. "Uma equipe da central ficou monitorando as câmaras frias até o restabelecimento da energia", finalizou.

