A queda de um eucalipto na BR-040, altura do km 549, na noite desta quarta-feira (25), já provoca uma lentidão de cinco quilômetros para os motoristas que vêm em direção a Belo Horizonte. De acordo com a Via 040, concessionária responsável pelo trecho, duas faixas precisaram ser interditadas. A PRF também publicou em seu perfil no Twitter e informou que o trânsito fluia em uma faixa, apenas.

19h51 - Nova Lima (MG), km 549, queda de árvore no sentido DF. Interdição de 2 faixas. Lentidão de 5 km. Ponto de ref.: posto Mutuca (Ipiranga) / acesso à Macacos — Via 040 (@via040) December 25, 2019