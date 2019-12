Por conta da queda de um galho de uma árvore de médio porte, o bar BarbaVerde, no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, poderá ficar fechado nesta quinta-feira (12). O acidente destruiu parte da estrutura externa do estabelecimento e cortou a luz do local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, mas a queda arrebentou alguns fios da rede elétrica. A Cemig foi acionada e compareceu, desligando a energia para que os militares pudessem atuar na remoção da árvore.

A queda do galho danificou boa parte dos vidros do deck do bar e, também, um letreiro em neon A queda do galho danificou boa parte dos vidros do deck do bar e, também, um letreiro em neon

O Hoje em Dia conversou com o gerente do BarbaVerde, Evander Simão, que estava tirando ervas daninhas dos pés da árvore de Flamboyant na hora do acidente. "Eu ouvi um barulho, me afastei e só tive tempo de pensar no que iria quebrar do bar. O braço que caiu atingiu boa parte da vidraria do deck, acertou também uma placa de neon e arrebentou o fio de energia. Provavelmente não vamos poder abrir hoje", lamenta.

O bar abriria Às 17h e esperava casa cheia nesta quinta, tendo inclusive diversas reservas. "Além do prejuízo material que vamos ter, agora temos que avisar as pessoas que tinham feito reserva, o músico e os funcionários. Agora estou com um eletricista particular para avaliarmos se será possível reabrirmos hoje ainda", afirma Evander.

Outra

Ainda nesta quinta-feira, desta vez na parte da manhã, outro galho de uma árvore de grande porte caiu na avenida Francisco Sales, no bairro Santa Efigênia, na região Leste da capital. Também de acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 4h30 para efetuar o corte do objeto, que interditou parcialmente a via.



O galho da árvore de grande porte interditou parcialmente a avenida O galho da árvore de grande porte interditou parcialmente a avenida

Mais uma vez foi necessário o apoio da Cemig, que desligou a energia pois um cabo energizado foi partido no acidente. Ninguém ficou ferido. Após o corte e retirada do galho, a avenida foi liberada ainda na parte da manhã.

Leia mais:

Prédio na Praça da Liberdade vai receber banheiros durante período de decoração de Natal

Ladrões roubam carro de aplicativo, fogem em alta velocidade e provocam acidente na Pampulha

BH 'comemora' aniversário com alerta de temporais e risco de inundações