Quem escolher vacina contra a Covid em Uberlândia, recusando a dose oferecida nos postos de saúde, só poderá ser imunizado após 30 dias. A medida já está em vigor na cidade do Triângulo Mineiro e também atinge quem não comparecer no dia marcado para a aplicação.

Conforme informou a administração municipal, aqueles que escolherem qual vacina tomar serão dados como “faltosos” e terão que realizar um recadastramento após revalidação no portal da prefeitura. Quem não conseguir tomar a vacina na data correta e não comparecer ao posto, mesmo com justificativa, também terá que refazer o registro e aguardar um mês.

A decisão foi tomada pelo executivo após o aumento no número de casos de pessoas recusando doses da AstraZeneca. Segundo a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cláubia Oliveira, são mais de 20 mil faltosos no total e a média de recusas por dia chega a 6%.

“Não é momento de escolher entre essa ou a outra vacina. Todas que são disponibilizadas são aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e protegem de casos graves e de morte pela doença. E isso tem sido comprovado em diversos estudos. Com os lotes enviados em maiores quantidades e nossa estrutura de vacinação, estamos conseguindo ampliar os grupos e as faixas etárias, mas nada disso adianta se as pessoas continuarem com este comportamento, principalmente de acharem que podem escolher a vacina. Temos que imunizar a maior quantidade de pessoas, para aumentar a cobertura vacinal e proteger a população”, disse.

Ainda de acordo com a coordenadora, aqueles que voltarem para imunização após os 30 dias continuarão sem poder escolher a vacina. “Mesmo assim, isso não significa que quando ela for convocada novamente ela irá poder escolher qual vacina irá tomar. Não há essa opção. Precisamos da colaboração de todos para que consigamos vencer essa pandemia”, ressaltou.

