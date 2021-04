Contas acumuladas, sem dinheiro para comprar até papel higiênico ou comida. Essa é a realidade de muitos brasileiros que foi agravada pela pandemia da Covid-19. Diante desse cenário, empresas, instituições e projetos sociais de Belo Horizonte se juntaram na campanha “Unindo Forças BH - Todos contra a Fome".

O objetivo é arrecadar R$ 1 milhão, verba que será revertida em 15 mil cestas básicas para as famílias carentes de mais de 50 comunidades da metrópole e região metropolitana.

Idealizador do projeto, Tio Flávio, colunista do jornal Hoje em Dia, diz que “a ideia de um financiamento coletivo para o combate à fome de famílias da Grande Belo Horizonte e da capital mineira nasceu de uma urgência e tem sido prontamente adotada pela cidade. As pessoas começaram a querer ajudar, outras que conhecem as mais de 50 instituições sociais participantes, e sabem que são sérias, começaram a fazer postagens em suas redes sociais, a pedir aos amigos”.

A distribuição das cestas básicas está marcada para 1º de maio, quarenta dias após o início da campanha.

Tio Flávio conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o Projeto Unindo Forças BH, nesta segunda-feira (19), às 17h. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.

Leia Mais:

Campanha da Firjan busca combater pobreza extrema em meio à pandemia

Atlético lança o projeto #GaloSolidário e convida todas as torcidas a participarem da campanha

Campanha pretende arrecadar 2 milhões de cestas básicas