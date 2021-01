Candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 já podem acessar o cartão de confirmação da inscrição a partir desta terça-feira (5). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova, disponibilizou a consulta.

Lá, constam informações como número de inscrição e o registro da hora e data do teste. O Inep aconselha imprimir o material, levando o mesmo no dia da realização do exame, junto com o documento oficial com foto.