Levantamento do site Mercado Mineiro aponta que houve aumento no preço dos produtos do almoço e da ceia de Natal. Por isso, é preciso pesquisar bastante antes de sair às compras. Só em Belo Horizonte, a variação média em relação ao ano passado é de 22%. Produtos típicos, como peru, tender, pernil estão até 70% mais caros.

Além disso, o preço da cesta básica, com itens como arroz, feijão e óleo, também registrou aumento na capital, com uma variação de quase 140% em alguns supermercados, segundo o diretor do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, que participou de uma Live com o Hoje em Dia. Confira: