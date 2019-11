As questões de Química da prova do Enem 2019 aplicada neste domingo (10) foram consideradas muito difíceis pelos especialistas da área. De acordo com a professora Tatiana Carvalho, do Bernoulli, pelo menos dez questões trouxeram um alto grau de dificuldade aos estudantes.

Ou seja, se destacou quem dedicou um maior tempo ao estudo de química. Mesmo com enunciados menores do que nos anos anteriores, as questões exigiram conhecimento técnico e conteudista.

Veja o comentário da professora Tatiana Carvalho sobre a prova deste domingo (10):

