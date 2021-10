Belo Horizonte e região metropolitana tem manhã chuvosa nesta quinta-feira (7). De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais durante todo o dia.

A madrugada foi chuvosa em toda a capital. A maior quantidade de precipitação foi registrada nas regiões Centro-Sul e Noroeste, com 9,5 mm e 5,6 mm entre as 4h e 7h, respectivamente.

A BHTrans, empresa que gerencia o trânsito na cidade, emitiu um alerta para os motoristas tomarem cuidados especiais ao dirigir na chuva.

Bom dia Belo Horizonte! Em dias de chuva, dirija com segurança. Reduza a velocidade e mantenha distância dos demais veículos. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) October 7, 2021

Previsão para o Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para Minas Gerais até esta quinta, indicando temporais de alta intensidade e ventos de até 60 km/h.

A mínima registrada foi de 17°, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. A máxima prevista é de 38°, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Montalvânia, no Norte, e Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

