Começa nesta segunda-feira (16), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o pagamento da quinta parcela do novo contrato do Vale Merenda – Card Alimentação Estudantil.

O benefício será destinado às famílias que realizaram o cadastro entre 19 a 23 de abril deste ano, que estão inscritas no CadÚnico e têm filhos em idade escolar e/ou matriculados nas redes municipal, parceira ou na Fundação de Ensino de Contagem (Funec).

O Vale Merenda é concedido para famílias em situação de vulnerabilidade social e que foram afetadas com a suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia do novo coronavírus. O valor do benefício é de R$ 50,00 por estudante, limitado a dois benefícios por família, o equivalente a R$ 100,00. Para essa etapa, o município destinou ao programa mais de R$ 2,8 milhões.

Segundo a prefeitura, para ter acesso ao benefício nos estabelecimentos credenciados é necessário apresentar, diretamente no caixa, um documento com foto e CPF. O valor é exclusivo para a aquisição de alimentos da cesta básica, hortifruti e carnes, sendo proibida a compra de bebidas. Os beneficiados podem consultar a disponibilidade do crédito pelo link.

Datas escalonadas

Para evitar aglomerações, as datas das compras foram escalonadas de acordo com a letra inicial do nome do responsável. Confira:

Letras iniciais A, B, C devem fazer as compras do dia 16/08 a 30/08;

Letras iniciais D, E, F, G devem fazer as compras do dia 17/08 a 30/08;

Letras iniciais H, I, J, K devem fazer as compras do dia 18/08 a 30/08;

Letras iniciais L, M, N, O, P devem fazer as compras do dia 19/08 a 30/08;

Letras iniciais Q, R, S, T, U devem fazer as compras do dia 20/08 a 30/08;

Letras iniciais V, W, X, Y, Z devem fazer as compras do dia 21/08 a 30/08.

