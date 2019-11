O período chuvoso parece que chegou à capital. As precipitações estão ocorrendo com frequência e têm gerado alertas de temporais nos últimos dias. Nesta quinta-feira (7), o céu amanheceu com nuvens em Belo Horizonte e a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada na madrugada foi de 19°C, sendo a máxima estimada de 31°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45% à tarde, abaixo ainda dos 60% recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

