A Arquidiocese de Belo Horizonte realizou, neste domingo (13), uma celebração eucarística em ação de graças pelos 15 anos de beatificação de Padre Eustáquio. A missa foi celebrada na Catedral Cristo Rei, na região Norte da capital mineira, e conduzida pelo arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Mais cedo, devotos chegaram à catedral em carreata, com a imagem do Beato Eustáquio. Eles saíram do Santuário da Saúde e Paz, após a missa das 7h30. A celebração foi transmitida pela TV Horizonte e pelo Canal Padre Eustáquio.

Padre Eustáquio foi beatificado, em Belo Horizonte, pelo cardeal José Saraiva Martins, em 15 de junho do ano 2006. Segundo a arquidiocese, todas as celebrações deste domingo, realizadas nas paróquias, santuários e comunidades, seguem os critérios recomendados pelas autoridades da saúde, presentes nas diretrizes publicadas no documento “Evangelização Missionária um novo Tempo”.

Leia mais:

Arquidiocese fará carreata em celebração a 15 anos de beatificação de Padre Eustáquio

Metrô de BH amplia horário de funcionamento aos domingos; medida vale a partir de hoje

Veja quantas doses da vacina contra a Covid-19 cada município de Minas já aplicou