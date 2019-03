Uma operação desencadeada por agentes da Guarda Municipal e fiscais da Prefeitura de Belo Horizonte terminou com 15 flanelinhas presos, na tarde deste domingo (31), nos arredores da Arena Independência, no bairro Horto, região Leste de Belo Horizonte.

A força-tarefa ocorreu devido a movimentação de cerca de seis mil torcedores que assistiram ao clássico entre América x Cruzeiro pela semifinal do Campeonato Mineiro. De acordo com a assessoria de imprensa da Guarda Municipal, um dos flanelinhas que foi preso estava com mandado de prisão em aberto.

O homem, de 40 anos, já foi preso 18 vezes por crimes como roubo e tentativa de homicídio. Ainda conforme a corporação, a operação será desencadeada com maior frequência em dias de jogos dos três grandes clubes da capital nos arredores do Independência e do Mineirão.

Para realizar a força-tarefa, os guardas usarão as denúncias de presença de flanelinhas feitas por meio do aplicativo PBH App. Na plataforma, o cidadão pode indicar o endereço e as características do infrator para facilitar a localização do Guarda Municipal. A novidade foi lançada em janeiro deste ano e está disponível nos sistemas Android e IOS.