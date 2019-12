Agentes de segurança da Penitenciária José Maria Alkmin, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, encontraram no último domingo (1º) uma réplica de arma de fogo na área externa da unidade prisional. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o objeto estava no celeiro da fazenda, que fica nos fundos da unidade.

Ainda segundo a secretaria, os presos que trabalham no local são do regime semiaberto e possuem autorização judicial para o trabalho externo. Nenhum detento assumiu a posse do material.

Um procedimento interno foi aberto pela direção da penitenciária para apurar o fato no âmbito administrativo.

Leia mais:

Mais uma vítima da tragédia em Brumadinho é identificada por DNA; 13 ainda estão desaparecidos

IPVA 2020 pode ser pago a partir de 13 de janeiro e terá redução média de 2,96% em Minas