Belo Horizonte conta atualmente com 476 aparelhos de fiscalização eletrônica de diversos tipos de infração (velocidade, avanço de sinal, detector de invasão de faixa exclusiva de ônibus e de circulação de caminhões). Até outubro deste ano, a cidade registrou um aumento de 19% nas infrações em geral, segundo dados da BHTrans, passando de 231.035 para 275.706. Dentre os que mais multam, um equipamento se mantém em primeiro lugar pelo 2º ano consecutivo: o radar da avenida Cristiano Machado, altura do bairro da Graça.

Até setembro de 2019, este único equipamento, localizado no sentido Bairro/Centro na altura do número 673 da via, no bairro da Graça, região Nordeste de BH, autuou 5.598 veículos. A avenida é uma das principais da cidade, ligando as regiões Norte e Venda Nova ao Centro. O volume é 20% maior do que o do segundo colocado no ranking, um radar localizado na avenida Amazonas, na altura do número 95, que registrou 4.661 infrações no mesmo período.



No terceiro lugar está o equipamento da avenida Waldyr Soeiro, na esquina com a rua dos Americanos, no Barreiro, com 2.069 multas em 4 faixas fiscalizadas. Em seguida aparecem os aparelhos da avenida Presidente Carlos Luz (na altura do bairro Ouro Preto), com 1.754 infrações, e outro radar da Cristiano Machado, desta vez na altura do cruzamento com a rua Pitangui, na região Leste de BH, com 1.641 registros.

Segundo a BHTrans, o aumento de 19% nos flagrantes de infrações de trânsito ocorreu porque, em 2018, diversos radares estavam passando pela mudança de contratos e, com isso, muitos deles ficaram sem funcionar.

A Prefeitura de Belo Horizonte defende que a quantidade de radares implantados na cidade pela BHTrans tem o intuito de "criar um trânsito mais harmônico e seguro". "A autarquia passou a utilizar equipamentos de fiscalização eletrônica como forma eficaz e confiável para o controle e a redução dos riscos, números e severidade dos acidentes bem como promover a sensação de segurança nos condutores e pedestres", conclui o texto.

Confira o ranking dos cinco radares que mais multaram na cidade até setembro de 2019:

1º lugar: avenida Cristiano Machado nº 673 - Sentido Bairro/Centro (5.598 registros de infração para quatro faixas fiscalizadas);



2º lugar: avenida Amazonas, nº 95 - Sentido Bairro/Centro próximo ao Anel Rodoviário (4.661 registros de infração para três faixas fiscalizadas);



3º lugar: Av. Waldyr Soeiro em ambos os sentidos (2.069 registros de infração para quatro faixas fiscalizadas);



4º lugar: Av. Presidente Carlos Luz oposto ao nº 4845 - Sentido Centro/Bairro, logo após a rua Conceição do Mato Dentro (1.754 registros de infração para quatro faixas fiscalizadas);



5º lugar: Av. Cristiano Machado, no sentido Centro/Bairro na saída do Túnel (1.641 registros de infração para quatro faixas fiscalizadas);

