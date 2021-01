Três novos radares começam a registrar autuações a partir desta terça-feira (12), na BR-135, em Minas Gerais. Os equipamentos já estavam instalados na via desde o dia 5 de janeiro, mas, até então, operavam em modo educativo.

Segundo informações do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas (DER-MG), dois redutores eletrônicos de velocidade foram instalados nos quilômetros 408,80, e 413,95 em Bocaiúva, no Norte de Minas. O primeiro deles com as velocidades de 100 km/h e 80 km/h, para veículos leves e veículos pesados, respectivamente. O segundo equipamento será com velocidade máxima de 60 km/h.

O terceiro radar foi instalado no quilômetro 602,3, em Curvelo, na região Central, com limitação de 60 km/h.

Com os novos dispositivos, o DER-MG administra 467 radares fixos nas rodovias mineiras. Até o fim do ano, Minas Gerais deve chegar a 800 radares de controle de excesso de velocidade nas vias estaduais.

A ideia também é ter, na totalidade dos aparelhos, a tecnologia de leitura de placas de veículos, que ajuda a identificar, por exemplo, veículos com documentação irregular. Hoje, o sistema já funciona em um terço dos que estão instalados.

Segurança

O DER destaca que o controle eletrônico de velocidade tem como principal objetivo garantir a segurança dos usuários que transitam pelas rodovias mineiras. Por isso, orienta os motoristas a respeitarem os limites estabelecidos para cada trecho, independentemente da presença dos equipamentos.

No site, há a relação completa dos radares fixos em operação no estado, incluindo a localização e a velocidade máxima permitida.

