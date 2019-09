Rodovias estaduais que cortam o Norte de Minas ganharam dois novos radares, de acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG). Os equipamentos estão instalados no quilômetro 229 da rodovia MGC-122, em Capitão Enéas, e no quilômetro 347 da MGC-135, em Montes Claros.

Os radares operam no modo educativo até o dia 17 de setembro e, depois desta data, passam a ser fontes de autuação. A velocidade máxima permitida pelo radar que passa a operar na rodovia MGC-122 é de 60 km/h. Já na MGC-135, a velocidade máxima permitida é de 40 km/h.

De acordo com o DEER/MG, os equipamentos foram instalados após elaboração de estudo técnico e implantação de projeto específico de sinalização. Os equipamentos entraram em operação depois de aferidos pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG), órgão credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Inmetro), e em conformidade com as determinações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Consulte a lista completa de todos os radares nas rodovias estaduais aqui.