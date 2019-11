Um homem de 53 anos foi preso nesta quinta-feira (21), em Lassance, no Norte de Minas, suspeito de estuprar pelo três mulheres.

As vítimas tem 14 e 21 anos e os crimes teriam sido cometidos na casa dele, no bairro Barreiro, onde também funciona uma rádio. De acordo com a PC, durante as buscas na casa do radialista, os agentes localizaram várias roupas femininas, algumas ainda com etiquetas, um sapato, cremes hidratantes e diversos preservativos.

A vítima maior de idade contou que o suspeito teria oferecido um trabalho de doméstica. Assim que se apresentou para o serviço, o suspeito teria dito que era sócio de uma clínica de estética, e que sabia aplicar produtos de beleza nas pessoas. Ele disse que poderia ensiná-la a passar esses cremes, para que ela aprendesse a trabalhar com os produtos.

Mas quando eles chegaram ao quarto, o autor ameaçou a mulher, dizendo que tinha uma faca. Ele também disse que não adiantaria ela gritar, porque, ninguém iria escutar. Em seguida, o autor ordenou que ela tirasse a roupa para aplicar os cremes e cometeu o estupro.

Ainda conforme a polícia, o suspeito teve a prisão preventiva decretada porque, durante as investigações, outras duas vítimas contaram que também foram abusadas da mesma forma. Uma delas seria uma adolescente de 14 anos.