O radialista Lucas Vernek, de 35 anos, morreu na manhã deste sábado (4) após sofrer um infarto fulminante. Vernek era apresentador na 98FM, que, em seu perfil no Twitter, confirmou e lamentou a morte do funcionário.

Nota de falecimento:

Lucas Frederico Vernek da Silva.

+ 19/11/1984 - 04/01/2020

Hoje acordamos com a triste notícia para a família 98.

O nosso amigo Lucas Vernek nos deixou. pic.twitter.com/tsvhnxXHsT — Rádio 98FM (@Radio98Oficial) 4 de janeiro de 2020

"A dor e a saudade deste ser humano incrível e iluminado que espalhava alegria por onde passava será eterna. Assim como as nossas manhãs nunca mais serão as mesmas. Que Deus conforte a sua família e a todos nós", diz a publicação da emissora. "Vá em paz amigo, a sua missão aqui na Terra foi cumprida com louvor e o seu exemplo jamais será esquecido pela sua Família do bem!", completa.

Ouvintes do radialista também comentaram tanto na publicação do Twitter quanto no Instagram pessoal dele lamentando o ocorrido. Entre pêsames e comentários incrédulos sobre a morte, os usuários das redes se despediram do rapaz, lembrando ainda momentos marcantes de Vernek na rádio.

"Que isso gente, não tô acreditando, como assim? Quando fui na plateia no central 98 era ele o apresentador, me recebeu muito bem, muito humilde, que notícia triste", disse um usuário do Twitter.

O local e horário do velório e do sepultamento ainda não foram anunciados.

Carreira

Lucas Vernek era formado em Direito e em Tecnologia da Informação, segundo informações de suas redes sociais. A carreira no rádio começou quando ele resolveu participar, ainda como ouvinte, do noticiário da manhã da 98FM levando informações sobre o trânsito. Ele foi chamado para trabalhar na rádio e, então, passou a apresentar o Rota 98. Além do programa de trânsito, Vernek apresentou Caju e Totonho, No Fundo do Baú e Central 98.