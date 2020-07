Um ranking de faculdades latino-americanas criado pela revista britânica especializada Times Higher Education aponta a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 5º lugar como melhor instituição de ensino superior e a 601ª melhor do mundo.

O Brasil tem sete universidades entre as dez melhores da América Latina, segundo a avaliação divulgada nesta terça-feira (7). Também aparecem na listagem a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Apesar do Brasil dominar o ranking com 13 instituições de ensino entre as 20 primeiras colocadas, o primeiro lugar ficou com a Pontifícia Universidade Católica do Chile. Contudo, 7 entre as dez primeiras colocadas são universidades brasileiras, entre as quais figuram a USP, a Unicamp e a UFMG.

O ranking é elaborado com base em cinco indicadores - ensino, pesquisa, citações, visão internacional e transferência de conhecimento para a indústria - e as instituições recebem uma pontuação para cada um desses critérios, que têm pesos diferentes para a nota final. Essas notas, no entanto, não foram divulgadas até o momento.

Veja o ranking de faculdades latino-americanas

1 – Pontifícia Universidade Católica, Chile

2 – Universidade de São Paulo, Brasil

3 – Universidade de Campinas, Brasil

4 – Instituto Tecnológico de Monterrey, México

5 – Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

6 – Universidade Federal de São Paulo, Brasil

7 – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil

8 – Universidade do Chile, Chile

9 – Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

10 – Universidade Estadual Paulista, Brasil

