Rapaz é executado com mais de 10 tiros em bar de BH

A Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar um assassinato ocorrido na madrugada deste domingo (8) no Barreiro. De acordo com a Polícia Militar, um homem de 29 anos foi executado com 10 tiros. O crime aconteceu dentro de um bar.

Testemunha relataram que o rapaz estava no estabelecimento, que fica na rua Gomes, bairro Vila Pilar, na região do Barreiro, em BH, quando um carro preto parou no local. Um desconhecido desceu do veículo com uma arma em punho e disparou contra a vítima, que tentou correr para os fundos do bar. Contudo, o autor foi atrás e continuou atirando.

Depois do assassinato, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A placa do veículo não foi anotada. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida. A perícia esteve no local e, após os trabalhos de praxe, o corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML).

O caso foi registrado na Central de Flagrantes (Ceflan) 3.