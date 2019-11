Um homem de 53 anos foi preso na tarde de terça-feira (5) sob suspeita de ter assassinado o próprio sobrinho, um rapaz de 18 anos, por não aceitar que ele namorasse a sua enteada, em Buritizeiro, no Norte de Minas Gerais. O crime aconteceu no quintal da casa da vítima, local onde também funcionava um terreiro de candomblé.

A Polícia Militar (PM) foi acionada até a rua Braulino Pereira, no bairro Alto São Francisco, e, chegando ao endereço, encontraram o jovem com uma perfuração na cabeça e já sem vida.



A avó dele, uma senhora de 60 anos, contou que no dia anterior o neto chegu em casa e relatou que o tio tinha o ameaçado de morte por conta do namoro. No dia do assassinato, o rapaz voltou a dizer para a avó que estava com muito medo. Por volta de 14h30 a idosa ouviu um estampido e, ao chegar no local, encontrou o neto caído.

Diante da informação, os policiais foram até a casa do tio da vítima, onde foram informados pela mulher dele que o homem saiu para trabalhar de madrugada e não teria retornado no início da tarde, como normalmente faz. A companheira do suspeito também confirmou que ele teria ameaçado o sobrinho de morte e que era, em suas palavras, "um homem muito ignorante".

Fuga

A PM continuou fazendo buscas quando, tempo depois, receberam uma ligação da mulher do suspeito dizendo que ele teria retornado do trabalho por volta de 13h de carona na moto de um colega de trabalho, de 40 anos. Diante da informação, os militares acabaram se deparando com os dois homens na motocicleta, mas eles tentaram fugir em alta velocidade por várias ruas da cidade.

Após algum tempo de perseguição, a dupla acabou interceptada pela polícia, sendo que o colega do tio da vítima também acabou preso, mas por direção perigosa.

Durante a confecção do boletim de ocorrência, a PM ainda foi informada por um detetive da cidade que o suspeito do homicídio, que já tinha passagem por receptação, teria ameaçado a mãe dele de morte alguns anos atrás.

