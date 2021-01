O prefeito Alexandre Kalil (PSD) disse, na tarde dessa quinta-feira (21), que Belo Horizonte poderá retomar a abertura do comércio e serviços não essenciais caso os três indicadores de monitoramento da pandemia da Covid-19 estejam no nível amarelo do gráfico. A afirmação foi feita durante uma entrevista concedida à RecordTV.

As taxas de ocupação de leitos e de transmissão da doença são os indicadores considerados pela prefeitura da capital para a tomada de decisões referentes à reabertura ou fechamento das atividades econômicas. No último boletim epidemiológico, divulgado na quinta, dois deles – a taxa de ocupação de enfermarias e o número médio de transmissão por infectado (Rt) – aparecem no nível amarelo. Apenas os leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ainda permanecem em vermelho, com nível de alerta máximo e em situação crítica na capital.

“Nós temos três velocímetros e temos um compromisso com os comerciantes. Já alcançamos dois no amarelo e estamos caminhando para o terceiro, o mais importante, que são as UTIs, também para o amarelo. Se isso acontecer, nós vamos reabrir a cidade de uma forma responsável. Foi um compromisso desde março do ano passado. Nós temos que ter a plena consciência da gravidade dessa nova cepa que está chegando e vai contaminar com mais rapidez. Temos que ter juízo”, disse.

Dos 585 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) reservados para pacientes com a doença, 81% estão ocupados em hospitais das redes pública e privada em BH. A taxa de ocupação ainda segue em estado de alerta máximo, mas vem registrando baixas desde quarta (20). A ocupação, porém, segue acima de 80% desde o último dia 31 de dezembro de 2020, aparecendo em vermelho no gráfico dos indicadores. Para que o índice volte ao nível amarelo, é preciso que a taxa fique abaixo dos 70%.

“Estamos na expectativa do caimento dos índices. Vamos nos reunir na segunda-feira (25) para ver como está o andamento da cidade. Temos esperança que, com as atitudes que foram tomadas, tudo dará certo. Não há nenhum setor culpado disso. São os negacionistas, os que fazem festas clandestinas, os que vão para balada, os que acham que não vai acontecer. Hoje nós temos um atendimento em uma média de 39 a 49 anos completamente assustadora”, concluiu.

Ajuda ao comércio

Ainda durante a entrevista, Kalil voltou a falar sobre a ajuda aos comerciantes, que foram afetados diretamente pela pandemia do novo coronavírus. “Estamos tratando de não só isentar as pequenas taxas que atormentam o comércio e os prestadores de serviço, como o extermínio deles, que têm um peso grande para o pequeno e médio empresário, mas nenhum grande prejuízo para a prefeitura. Já empurramos o ITU para praticamente 2022 e se precisar empurraremos mais”, afirmou.

Durante uma reunião envolvendo representantes da prefeitura e do setor, realizada na tarde de quarta, o Executivo já havia informado que revisaria todas as taxas e preços públicos cobrados na capital, e que não descartaria até extinguir alguns deles.

A medida é um incentivo às atividades econômicas na cidade, focando na simplificação e desoneração dos serviços de forma ampla. Conforme a PBH, que não precisou quantos impostos serão avaliados, o estudo deve ser concluído em fevereiro.

“Humildemente, me desculpa. Eu não fiz isso de caso pensado, não tem prazer nenhum em ter feito. É muito doído. Mas vocês podem ter certeza, tudo que a Prefeitura puder, vai fazer para ajudar o setor. Estamos fazendo um plano de enxugamento para parar de maltratar esse povo que foi tão maltratado em 2020”, finalizou Kalil.

