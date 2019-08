Um recém-nascido do sexo feminino foi localizado por um catador de latas em uma caixa de sapato, que estava dentro de uma lixeira, no Centro de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (24).

De acordo com a Polícia Militar, o feto foi localizado em uma lixeira em frente ao número 679 da rua São Paulo. Ele foi levado imediatamente para o Pronto-Socorro João XXIII, hospital onde foi constatada a morte.

Ainda segundo os militares, o catador, de 39 anos, informou à polícia que tem o hábito de revirar sacolas durante a madrugada em busca de latas ou outros itens. Em uma dessas buscas, por volta das 4h20, ele abriu uma sacola, que estava dentro do recipiente de lixo e se surpreendeu com o bebê.

A polícia acessou as imagens gravadas pelo circuito de câmeras Olho-Vivo, em busca de alguma pista sobre quem pode ter deixado a caixa com o bebê no lixo. No entanto, não foi verificada nenhuma evidência sobre o caso, que foi encerrado na 4ª Delegacia de Polícia Civil, no Centro.