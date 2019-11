Se a prova de Matemática envolveu questões que cobravam fórmulas e identidades geométricas, a outra parte da avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste domingo (10) envolveu assuntos do cotidiano. Segundo os estudantes que já saíram das salas, dentre os assuntos, as questões eram referentes a como dessalgar o feijão e aplicativos de namoro.

Das 90 perguntas do exame, 45 eram de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia) e suas Tecnologias. Elas exigiram dos estudantes conhecimentos prévios e capacidade de interpretação.

Candidata ao curso de Jornalismo, a estudante Rafaela Nascimento, de 16 anos, achou interessante a prova ter esse tipo de tema. Para ela foi uma boa surpresa.

“Uma das questões falava sobre o uso do café como adubo para perguntar sobre o processo biológico das plantas. Esses exemplos eu considero muito práticos para nos ajudar a lembrar os conceitos”, opinou.

Já Ricardo Magalhães, de 18 anos, não viu desta forma. Para ele, o exemplo do match em um aplicativo de namoro, estilo o Tinder, com pessoas em diferentes distâncias, não ajudou no cálculo da probabilidade mais vantajosa de ajudado parceiro.

“Eu tive dificuldade porque não lembrava como calcular probabilidades. Tínhamos que ver a distância de cada pessoa do dono do aplicativo e ver onde era mais fácil, pela distância dar match com todo mundo”, comentou.

Temas

Porém, algumas questões falavam de acontecimentos históricos e de práticas comuns do dia a dia. Veja alguns temas abordados, segundo estudantes ouvidos pelo Hoje em Dia:

Diferenças no nível de acidez entre polpas de frutas orgânicas e comerciais

Ingredientes populares, como alho e coentro

Como tirar o cheiro de alho impregnado da mão

Queda de partes de um foguete no Rio de Janeiro, nos anos 70

Porque usar batatas para tirar o sal quando o feijão está salgado

As provas começaram às 13h30 e os estudantes puderam começar a sair às 15h30. O tempo máximo de permanência na sala de aula é de cinco horas. Os portões serão fechados, em todas os locais de prova às 18h30.