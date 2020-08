O primeiro dia de aulas remotas da UFMG, nesta segunda-feira (3), não aconteceu como esperado para muitos alunos. Nas redes sociais, houve tanta reclamação sobre a plataforma de ensino a distância Moodle, que o tema foi parar no topo do Trending Topics brasileiro do Twitter.

Muitos alunos reclamaram que não conseguiram acessar as aulas digitais ou disseram que foi ruim a experiência do ensino remoto emergencial, adotado por causa da pandemia de Covid-19.

De acordo com a universidade, houve uma sobrecarga no sistema da UFMG, pois deve ter acontecido um excesso de acessos simultâneos. “A equipe de TI está trabalhando para resolver a situação, procurando reorganizar o sistema, para assegurar o acesso”, esclareceu a instituição.

Confira alguns comentários e memes que foram publicados nesta segunda-feira sobre os problemas no sistema de ensino remoto da UFMG:

A boa notícia é que o dia tá acabando #UFMG #panic — Gabíssima 🏳️🌈 (@gabinsana_) August 3, 2020

Não estou preparado para aulas EAD, UFMG deveria cancelar semestre. — Lucas Chagas (@lucas_chagas13) August 3, 2020

Sobre o primeiro dia de EaD da UFMG pic.twitter.com/UNxtml5idp — BIscate🌈 (@fran_parreiras) August 3, 2020

Sinceramente @ufmg o Moodle tá fora do ar o dia todo, cada prof vai reunir numa plataforma, tem prof marcando entrega fora de dia de aula dela e coincidindo com outras... Arruma essa bagunça!!! — weird (@BoredWeirdGirl) August 3, 2020

EAD da UFMG comçou hj, só o sistema que nao sabia disso e acabou ficando fora do ar https://t.co/KUEH1TPkX6 — Maju (@MJulia_Luli) August 3, 2020

vantagens do ead:

- minha cadeira é melhor q as da ufmg

- tomada na mesa

- assistindo aula só de short

- da pra procrastinar melhor

- melhor q ficar sem aula



desvantagens do ead:

- ead — scary monsters (and super coronga) (@gabrielpontonet) August 3, 2020