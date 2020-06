Foi com uma emocionante salva de palmas que Deuscreide Fonseca recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), do Hospital de Pronto-Socorro de Juiz de Fora, na Zona da Mata, nessa segunda-feira (1º). Primeira paciente com Covid-19 a ser liberada da unidade de saúde, ela voltou para casa no mesmo dia do aniversário, quando completou 62 anos.

A idosa havia dado entrada no hospital em 16 de maio. Após dez dias no CTI, a equipe médica comemorou a ida de Deuscreide para a enfermaria. As informações foram divulgadas pelo prefeito da cidade, Antônio Almas (PSDB).

"Hoje, graças a Deus, bem no dia do aniversário dela, foi liberada pelo corpo clínico para ir para casa. Parabéns dona Deuscreide. Muitos anos de vida e alegrias pra senhora. Que notícia boa!", postou o prefeito.