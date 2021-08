O recurso da Arquidiocese de Belo Horizonte contra atividades de mineração na Serra da Piedade, em Caeté, na região metropolitana, foi negado pelo Conselho de Política Ambiental (COPAM). O órgão é ligado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Foram 14 votos favoráveis e dois contrários – apenas o Ministério Público do Estado e a Associação Mineira de Defesa do Ambiente votaram contra a atividade mineradora. Argumentos baseados na legislação e que também indicam erros no projeto chegaram a ser apresentados na ocasião, mas foram insuficientes.

De acordo com a Arquidiocese de BH, a decisão “representa um enorme prejuízo, duro golpe ao meio ambiente e à vida. Trata-se de uma irresponsável e cruel agressão a todo conjunto ambiental da Serra da Piedade”. Em nota, a entidade destacou o posicionamento da Agência Nacional de Mineração, que foi contra a atividade no local.

A Arquidiocese reafirmou, ainda, o compromisso com a preservação ambiental. “Permaneceremos no caminho de contraposição à ganância, para apontar as irregularidades que não contribuem para Minas Gerais e o povo mineiro, buscando a preservação do meio ambiente e da vida. Vamos continuar lutando contra a exploração predatória”, concluiu.

A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, mas ainda não obteve retorno.

