O que parecia ser um incêndio na rede elétrica que passa pela rua dos Pampas, no bairro Prado, Oeste de Belo Horizonte, assustou moradores e pedestres na região na manhã desta segunda-feira (30). Após uma estrondosa explosão, houve a queda de fios que, segundo testemunhas, encostaram, dando início ao fogo.

"O pessoal está falando que o transformador estourou. Estou preocupada com os freezers do meu comércio, em perder as coisas como as caixas de açaí, frutas congeladas, pois acho que vamos ficar sem luz o dia todo", relata Antonia Lacerda, de 46 anos, proprietária de uma lanchonete em frente ao poste no qual houve o problema.

Além do prejuízo projetado pela comerciante, o dono do lava-jato ao lado, Alessandro Lacerda, precisará arcar com o conserto de um veículo atingido por um dos fios. "Um cabo pegou no outro e deu o fogo. Eu buscarei o ressarcimento junto à Cemig. Desligamos a energia e veremos, posteriormente, os prejuízos", afirmou.

Moradores e comerciantes da rua dos Pampas e também alguns da rua Diabase, que corta a primeira, estão sem energia, e foram eles quem isolaram o ponto e o entorno do acidente elétrico até a chegada da Polícia Militar.

Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas não foi necessária intervenção porque o fogo já havia dissipado. Funcionários da Cemig trabalham no reparo da rede elétrica e a previsão é que os trabalhos sejam concluídos no fim da tarde.

Procurada pela reportagem, a Cemig informou que, no início da tarde desta segunda-feira, "um defeito em um equipamento que sustenta a rede de distribuição da rua dos Pampas, no bairro Prado, rompeu um cabo de energia – que foi desligado remotamente. A Companhia esclarece, ainda, que não houve incêndio e que equipes da Cemig estão no local para fazer o reparo. No momento, 31 clientes estão sem energia elétrica e a previsão é de que o serviço seja concluído no final da tarde de hoje", conclui a nota.