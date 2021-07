A pandemia da Covid-19 também impactou diretamente o setor musical de Belo Horizonte. Um cenário com redução salarial, mudanças de carreira e desafios na adaptação para o online foram situações reveladas por uma pesquisa realizada pelo Escutas, grupo de pesquisa em sonoridades, comunicação, textualidades e sociabilidade do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Para avaliar a dimensão dos efeitos causados, foram entrevistados 171 profissionais da música – como cantores, compositores, instrumentistas, técnicos de som, DJs, produtores executivos e luthiers – entre 10 de agosto e 06 de outubro do ano passado.

Segundo a pesquisa, o impacto em grupos socialmente mais vulneráveis é ainda maior e a adaptação ao universo online fica longe de monetizar financeiramente grande parte dos músicos. Os dados indicam precarização no setor musical, um cenário com alta ocorrência da informalidade e no qual o abandono ou troca da função se torna ainda mais evidente.

Ainda de acordo com o levantamento, também foi verificado o papel crucial dos bares, restaurantes e eventos – como o Carnaval – para a cadeia produtiva do setor. Antes da pandemia, apenas 5,8% dos entrevistados diziam ganhar mensalmente o equivalente a um salário mínimo com a música. Com a pandemia, porém, o número aumentou significativamente e quase a metade dos entrevistados, 43,9%, viu a renda despencar a esse patamar, impacto que atinge os músicos e dependentes diretos.

Isso porque, dos 171 participantes, 145, ou 84,8%, afirmaram que dependem da renda conquistada com a música e destes, 77 disseram que possuem um ou mais dependentes desse valor.

Os dados também revelam que a precariedade é distribuída de forma diferenciada com base em gênero, sexualidade, raça e etnia, geração e classe, variáveis que também foram consideradas pela pesquisa. Dentre os profissionais negros entrevistados, por exemplo, – que representam 37,4% do total de participantes – metade ficou tanto antes, como depois da pandemia, na faixa de um salário mínimo recebido mensalmente.

Os resultados já obtidos pelo levantamento, conforme informou a UFMG, foram publicados em uma edição especial da Frontiers in Sociology, revista internacional que dedicou um volume a estudos sobre os impactos da pandemia na música em todo o mundo. Em uma próxima etapa, o estudo irá investigar questões específicas como o impacto das leis de incentivo à cultura e o desafio da barreira tecnológica do virtual.

Leia mais:

UFMG é eleita, pelo 2º ano seguido, a 5ª melhor universidade da América Latina; confira o ranking

Conta de luz 52% mais cara: especialista ensina 10 dicas para economizar energia

Pianista israelense se apresenta pela 1ª vez com Filarmônica de Minas Gerais; 5ª feira será on-line