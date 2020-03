Neste 5 de março, dia em que comemora 41 anos, a Fundação Hilton Rocha celebra a marca de 2 milhões de pacientes atendidos. Referência em oftalmologia, o Hospital de Olhos da instituição realiza, em média, 750 consultas e exames e 40 cirurgias por dia.



Cerca de 90% das pessoas são assistidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O restante, pela Clínica Social. Nesse caso, pagam valores bem acessíveis pelo atendimento.



Para a diretora-geral da instituição, Ariadna Muniz, os números mostram que a parceria com a Sociedade Educativa do Brasil (Soebras), mantenedora da entidade desde 2005, tem dado certo.



“Quando chegamos, (a fundação) estava praticamente desativada. Eram apenas dois médicos e, por dia, somente um paciente atendido. Reestruturamos tanto a parte física quanto a de colaboradores. Temos, hoje, mais de cem preceptores (médicos coordenadores) e residentes”.



Nos últimos 15 anos, os investimentos feitos na unidade chegam a R$ 30 milhões. Uma das melhorias foi a troca dos equipamentos por modelos de última geração. Aparelhos a laser, acessíveis em clínicas particulares, também estão disponíveis no Hospital de Olhos da fundação.



De acordo com o diretor-presidente da Soebras, Ruy Muniz, algumas tecnologias são as mesmas utilizadas em grandes hospitais dos Estados Unidos. “Um Tomógrafo de Coerência Ótica (OCT), por exemplo, permite fazer exames que avaliam integralmente a saúde da córnea e a colocação do anel de Ferrara em casos de ceratocone (condição que projeta a córnea para frente)”, diz.



História



Criada pelo médico Hilton Rocha, a fundação estava prestes a fechar as portas quando a Sociedade Educativa do Brasil (Soebras) assumiu a gestão da entidade, por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público (MP).



“Não poderíamos deixar a história desse grande profissional morrer, pela humildade dele e pelo ato de se doar para que esses pacientes, atendidos sem pagar nada, pudessem ter melhora na visão. Muitas pessoas voltaram a enxergar. Decidimos resgatar essa história”, frisa Ariadna Muniz.<EM>



Reconhecimento



Os 41 anos da Fundação Hilton Rocha serão celebrados hoje durante homenagem na Assembleia Legislativa, por requerimento do deputado Charles Santos. A sessão acontece às 20h.



