Os cinco milhões de foliões esperados para curtir o Carnaval em Belo Horizonte vão contar com um reforço da Polícia Militar (PM) para ter mais segurança para "pular" atrás dos blocos. Neste ano, de acordo com a corporação, aproximadamente 9.100 militares serão escalados para trabalhar nos dias dos festejos.

O efetivo é 7% maior que o empregado no Carnaval de 2019, quando 8.500 PMs foram empenhados. Conforme revelou o chefe do Comando de Policiamento da Capital (CPC), coronel Eduardo Felisberto Alves, o aumento acompanha o crescimento da folia na metrópole.

"Trabalhamos com estratégia. O aumento no efetivo foi baseado naquilo que a Belotur trouxe de expectativa de público, que é em torno de 10% a mais em relação ao ano passado", declarou. Segundo o coronel, além dos 7 mil policiais que se revezam diariamente para fazer a proteção dos belo-horizontinos, mais 2.100 militares vão integrar o grupo.

"A gente vai ter 400 militares vindos do interior para a capital e, também, vamos contar com os oficiais da academia que estão em treinamento", contou o chefe do CPC.

Drones serão utilizados pela PM para monitorar os foliões

Monitoramento

Assim como aconteceu no ano passado, drones vão sobrevoar a multidão para acompanhar possíveis ocorrências. As mil câmeras do Olho Vivo, espalhadas por toda a cidade, também serão monitoradas 24 horas por dia. "Todo o efetivo será empregado para garantir a segurança da festa. Não tem ninguém de férias na corporação, desde o coronel até o soldado, todos vão trabalhar", reforçou o coronel Eduardo.

Leia mais:

Carnaval 2020: Conheça as músicas que pretendem fazer sucesso na folia

Carnaval 2020! Conheça agremiações, formato e premiações para o desfile deste ano, em BH

PBH multa produção de evento que teve Pabllo Vittar por deixar doações jogadas pela rua