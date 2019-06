O cronograma das obras de manutenção da Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, foi revisto e a entrega da Igrejinha, prevista para junho, deve acontecer ainda no segundo semestre deste ano. O trabalho teve início em julho de 2018.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi), o prazo de entrega foi alterado devido à constatação de que, uma vez removido o forro e o reboco, havia a necessidade de impermeabilização específica de toda a laje interna e não apenas em pontos próximos das juntas de dilatação.

Segundo a prefeitura, falta ainda realizar serviços de instalações elétricas e cabeamento estruturado; conclusão do tratamento das juntas; conclusão do sistema de drenagem; instalação do forro novo; reforma de esquadrias; limpeza interna e reforma dos passeios externos frontais. Cerca de 20 pessoas trabalham nas obras e o investimento feito é R$1.075.664,45.

Até o momento, já foram feitos os seguintes procedimentos: instalação dos tapumes e do canteiro de obras; proteção dos pisos; proteção dos bens integrados (afresco, púlpito, batistério, degraus e painéis internos em azulejos); remoção do reboco deteriorado e lixamento da pintura na laje frontal; instalação dos andaimes no interior da nave e remoção do forro; e recuperação das juntas de dilatação.