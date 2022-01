O edital de licitação para concessão do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, a Rodoviária de Belo Horizonte, foi lançado oficialmente nesta segunda-feira (24) pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra). Além do prédio no Centro da capital, outros cinco terminais e 17 estações de transporte metropolitano estão incluídas no projeto que estabelece R$ 1.036.779,38 como valor mínimo para entrega.

A empresa que vencer a concorrência pública para administração dos terminais terá de realizar reformas nos banheiros, que deverão ter fraldários, revitalizar a sinalização, revisar sistemas de escadas rolantes, esteiras e elevadores e disponibilizar internet wi-fi gratuitamente nos seis primeiros meses de concessão.

Para os dois primeiros anos de administração privada, as exigências incluem intervenções estruturais como a realização de projetos de arquitetura e engenharia, garantindo a recuperação da pavimentação e drenagem do imóvel. A concessão vale por 30 anos e o Estado espera um investimento de R$ 116 milhões em melhorias ao longo do período.

A concorrência pública pelos terminais e estações acontece em 14 de março, na sede da Bolsa de Valores B3, em São Paulo (SP).

Veja a lista de terminais e estações incluídos no edital além da Rodoviária de BH:

Terminais metropolitanos

Sarzedo

Ibirité

Justinópolis

Morro Alto (Vespasiano)

São Benedito (Santa Luzia)

Estações

Risoleta Neves

Portal Santa Luzia

Ubajara

Atalaia

Alvorada

Bernardo Monteiro

Nossa Senhora de Copacabana

UPA Justinópolis

Aarão Reis

Oiapoque

Parque São Pedro

Canaã

Bosque da Esperança

Trevo Morro Alto

Cidade Administrativa

Serra Verde

Trevo Santa Luzia.

