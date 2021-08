A macrorregião Leste do Estado avançou nesta quinta-feira (12) para a Onda Verde do plano Minas Consciente. A decisão foi do Comitê Extraordinário Covid-19, que aprovou o progresso à fase mais flexível da retomada gradual das atividades.

Centro, Centro-Sul, Oeste, Sul, Sudeste, Vale do Aço, Jequitinhonha, Norte e Noroeste já estavam nessa etapa de reabertura. Na Onda Amarela estão as regiões Nordeste, Leste do Sul e Triângulo do Norte, enquanto a Triângulo do Sul é a única região que continua na fase vermelha.

Com esse avanço, 689 municípios mineiros já estão na Onda Verde.

A macrorregião Leste é composta pelas seguintes cidades:

Água Boa Aimorés Alpercata Alvarenga Cantagalo Capitão Andrade Central de Minas Conselheiro Pena Coroaci Cuparaque Divino das Laranjeiras Divinolândia de Minas Engenheiro Caldas Fernandes Tourinho Frei Inocêncio Frei Lagonegro Galiléia Goiabeira Gonzaga Governador Valadares Itabirinha Itanhomi Itueta Jampruca José Raydan Mantena Marilac Mathias Lobato Mendes Pimentel Nacip Raydan Nova Belém Paulistas Peçanha Resplendor Santa Efigênia de Minas Santa Maria do Suaçuí Santa Rita do Itueto São Félix de Minas São Geraldo da Piedade São Geraldo do Baixio São João do Manteninha São João Evangelista São José da Safira São José do Jacuri São Pedro do Suaçuí São Sebastião do Maranhão Sardoá Sobrália Tarumirim Tumiritinga Virgolândia

