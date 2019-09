Os moradores do bairro Esplanada, na região Leste de Belo Horizonte, ganharam um Centro de Esterilização de Cães e Gatos. O serviço, oferecido de graça, já está agendando cirurgias de castração dos pets.



Os interessados devem ligar no número 3277-9052 ou ir presencialmente na unidade, que fica na rua Antônio Olinto, 969. Além deste centro, outros quatro pontos na capital fazem o serviço. Confira os locais no fim da matéria.



No Centro de Esterilização da região Leste será possível fazer até 40 cirurgias por dia, sendo que a quantidade de procedimentos por mês ultrapassará os 800. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, por ano, são realizadas cerca de 24 mil cirurgias gratuitas na capital.



Pré-cirúrgico



O procedimento de castração é totalmente gratuito e classificado como cirurgia eletiva, ou seja, agendada. Para serem submetidos à cirurgia, os animais devem ter, no mínimo, quatro meses de idade e, no máximo, oito anos. No pré-cirúrgico, o animal precisa fazer jejum de 12 horas.

Confira o endereço dos Centros de Esterilização de Cães e Gatos

Barreiro : Centro de Esterilização de Cães e Gatos Barreiro - avenida Antônio Praça Piedade, 68, bairro Bonsucesso – Telefone: 3246-2044



: Centro de Esterilização de Cães e Gatos Barreiro - avenida Antônio Praça Piedade, 68, bairro Bonsucesso – Telefone: 3246-2044 Norte : Centro de Controle de Zoonoses – Rua Edna Quintel, 173, bairro São Bernardo – Telefone: 3277-7413



: Centro de Controle de Zoonoses – Rua Edna Quintel, 173, bairro São Bernardo – Telefone: 3277-7413 Oeste: Centro de Esterilização de Cães e Gatos Oeste - Rua Alexandre Siqueira, 375, bairro Salgado Filho - Telefone: 3277-7576



Centro de Esterilização de Cães e Gatos Oeste - Rua Alexandre Siqueira, 375, bairro Salgado Filho - Telefone: 3277-7576 Noroeste : Centro de Esterilização de Cães e Gatos Oeste - Rua Antônio Peixoto Guimarães, 33, bairro Caiçara - Telefone: 3277-8448



: Centro de Esterilização de Cães e Gatos Oeste - Rua Antônio Peixoto Guimarães, 33, bairro Caiçara - Telefone: 3277-8448 Leste: Centro de Esterilização de Cães e Gatos - Rua Antônio Olinto, 969, bairro Esplanada – Telefone: 3277-9052.



Resgate, cuidados e adoção

Além do serviço de castração e vacinação, o Centro de Zoonoses, na região Norte, também recolhe animais soltos em vias públicas, promove campanhas de conscientização junto à população sobre a guarda responsável e disponibiliza, de segunda a sexta, mais de uma centena de animais para adoção.



A unidade realiza o recolhimento mediante solicitação feita pelos números 3277-7411 ou 3277-7413, presencialmente ou por e-mail, no endereço eletrônico cczsmsa@pbh.gov.br. A população também pode acionar as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros ou BHTrans para resgate.



Todos os animais que chegam ao Centro de Controle de Zoonoses passam por uma consulta com médico veterinário para saber se o animal está com alguma lesão ou enfermidade. Caso necessário, é iniciado tratamento com antibiótico, antinflamatório ou cuidados com as feridas. Além dessa avaliação, é feita vermifugação, vacina contra a raiva, controle de ectoendoparasitas e, nos cães, a coleta de sangue para realização do exame de leishmaniose.



Cães e gatos aguardam o período de dois dias após a captura para serem reclamados por seus tutores. Expirado o prazo, eles são disponibilizados para adoção nas dependências do Centro de Controle de Zoonoses, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



No caso de cavalos, o tutor tem o direito de resgatar o animal apreendido no prazo de até cinco dias úteis, após o pagamento das taxas de apreensão e diária. Após este prazo, o animal é encaminhado para instituições filantrópicas.





Leia mais:

Gatos são encontrados mortos no Parque Municipal de BH com sinais de violência