A região Noroeste de Belo Horizonte - onde ficam bairros como Aparecida, Bonfim e Carlos Prates, por exemplo - já registrou, até o momento, quase todo o volume de chuva esperado para o mês de fevereiro. Conforme balanço da Defesa Civil municipal, foram 173 milímetros até as 10h deste domingo (7), o que equivale a 95,4% da média histórica - 181,4mm.

Na sequência das regiões com os maiores volumes de precipitação estão Centro-Sul (88,6%), Nordeste (69,5%), Venda Nova (62,6%) e Barreiro (61,7%) - todas tendo ultrapassado a metade do que é esperado para todo o mês.

Acumulado de chuvas (mm) em fevereiro até as 10h deste domingo (7):

Barreiro: 112,0 (61,7%)

Centro Sul: 160,8 (88,6%)

Leste: 111,4 (61,4%)

Nordeste: 126,0 (69,5%)

Noroeste: 173,0 (95,4%)

Norte: 94,0 (51,8%)

Oeste: 106,6 (58,8%)

Pampulha: 103,0 (56,8%)

Venda Nova: 113,6 (62,6%)

Desde as primeiras horas da manhã deste domingo, a capital mineira tem chuva fina e ininterrupta em praticamente todas as regiões. Mais cedo, a Defesa Civil emitiu alerta, válido até as 8h desta segunda-feira (8), de chuva em diferentes intensidades em todas as regionais.

Por cerca de uma hora, o órgão municipal precisou interditar trechos de avenidas da região de Venda Nova, pois havia risco de transbordamento de córregos. Quem precisar sair de casa durante temporais deve evitar áreas de alagamento, recomenda o órgão.