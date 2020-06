As regiões de Belo Horizonte com mais registros de mortes por Covid-19 são a Nordeste e a Leste, com 14 óbitos cada, segundo o boletim divulgado nesta terça-feira (23) pela prefeitura. Noroeste (13), Centro-Sul (12), Oeste (9), Pampulha (9), Venda Nova (9), Barreiro (8) e Norte (8) completam o ranking.

No último levantamento por bairros, em 17 de junho, Pompeia e Alto Vera Cruz, ambos localizados na região Leste a capital, lideravam o número de mortes, com três confirmações cada uma.

A capital é o município de Minas com mais casos confirmados da doença: são 4.667 e 96 mortes.

Em entrevista ao apresentador Datena, na Rádio Bandeirantes, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) disse que ainda não há possibilidade de abertura de outras áreas do comércio, como bares, shoppings, restaurantes, lojas de roupas e centros de compras. “O que eu posso falar é que eu não vou abrir. Posso falar porque os cientistas já falaram que o momento é perigoso. Isso te garanto, que não vou abrir", disse, reforçando que a situação é grave e que mais de 80% dos leitos de UTI do SUS estão ocupados em BH no momento.

O boletim mostra também que todos mortos por Covid-19 na capital tinham pelo menos um fator de risco, principalmente diabetes e cardiopatia.