Duas das nove regionais de Belo Horizonte concentram 30% das 169 mortes por Covid-19 confirmadas na cidade nesta sexta-feira (3). A região Nordeste registrou 27 óbitos pela doença até o momento, enquanto Venda Nova contabilizou 24. Os dados estão no boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (3).

A regional com menor número de mortes pela doença é a Norte, com 12. O Barreiro e a região Oeste são as áreas com maior número de casos confirmados, mas estão entre as regionais com menores números de óbitos, com 15 e 16, respectivamente.

O boletim epidemiológico também mostra que 100% das mortes ocorridas em Belo Horizonte por Covid-19 estavam relacionadas a alguma comorbidade ou fator de risco. Entre as 169 pessoas que perderam a vida na cidade por causa do novo coronavírus, 118 tinham mais de 60 anos. A comorbidade mais presente é a cardiopatia – doença presente em 82 pessoas que morreram de Covid na capital.

