Entre sexta-feira (21) e segunda-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou mais de 5 mil flagrantes de excesso de velocidade nas rodovias federais que cruzam Minas Gerais. O número total de ocorrências do feriado de Natal será divulgado na quarta-feira (26) pela PRF.

Somente durante uma fiscalização feita no início da manhã desta terça (25), entre as 9h20 e 12h20, foram registrados 282 flagrantes na BR-040. Todos na altura do km 566, em Nova Lima.

De acordo com as informações da PRF, a velocidade máxima permitida no trecho, próximo da entrada do Topo do Mundo, é de 100 km/h. Alguns carros quase dobraram a velocidade permitida, chegando a 180 km/h.

Ainda segundo informações da PRF, o trecho é um dos que registra maior índice de acidentes na BR-040.