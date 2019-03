Um temporal de cerca de meia hora atingiu Belo Vale, na região Central do Estado, na tarde desta terça-feira (19), provocando o transbordamento de um dique de contenção em uma represa da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o grande volume de água também causou estragos em algumas casas da cidade, mas ninguém ficou ferido.

Uma notícia do rompimento de uma lagoa na zona rural da cidade, circulou nas redes sociais durante a tarde e assustou moradores e quem tem parentes mo município. O local é conhecido como “Comunidade Córrego dos Pintos”, mas a PM e a Defesa Civil negaram qualquer tipo de acidente no local.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, chove bastante na região, e houve o registro de estragos em duas casas, mas os moradores não precisaram ser retirados. O abastecimento de água também foi afetado e deve ser normalizado nesta quarta-feira (20). "A princípio a população achou que um pequeno lago havia se rompido. Posteriormente foi feita uma verificação e constatou-se que não houve rompimento da baia e as consequências são da chuva forte com enxurrada”, explicou o coordenador do órgão, José Geraldo de Paulo