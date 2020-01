Se as chuvas persistirem nas próximas horas, a represa de Várzea das Flores, em Betim, corre o risco de transbordar. O alerta foi feito pela Prefeitura da ciadade, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em boletim boletim divulgado neste sábado (25), a Prefeitura usou números da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) de que a represa teria chegado a 94,2% de sua capacidade.

A Prefeitura solicita aos moradores dos bairros Itacolomi, Vila das Flores, Nossa Senhora de Fátima e adjacências da Avenida Edmeia Matos Lazzarotti para se manterem em constante alerta.

"Com início de uma nova e intensa chuva, a instrução é deixar as residências, procurar um local seguro, como casas de amigos e parentes que estejam fora do risco, além dos abrigos da prefeitura, espalhados por todas as regionais de Betim", informa.