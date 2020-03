Uma represa se rompeu na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha, nessa segunda-feira (30), e deixou pelo menos cinco famílias desalojadas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, água e barro invadiram casas e destruíram plantações no lugarejo chamado Comunidade da Saudade, que fica na zona rural do município.

A barragem, que é de propriedade particular, tem extensão de 1,4km por aproximadamente 1,5m de profundidade. Uma retroescavadeira que trabalhava em uma obra de expansão da estrutura teria provocado o acidente na represa conhecida como Barragem do Japonês. Ninguém ficou ferido.



A Defesa Civil de Novo Cruzeiro, a Polícia Militar do Meio Ambiente e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apuram as causas do rompimento da estrutura.