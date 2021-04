Representantes de municípios mineiros se reuniram, nessa quinta-feira (15), com o governador de Minas, Romeu Zema (Novo). Os gestores pediram apoio ao chefe do Executivo para a questão da falta de medicamentos para o kit intubação nos hospitais, além de mais celeridade na vacinação contra a Covid-19. Eles também cobram mais recursos para o enfrentamento à pandemia.

"Em relação à questão mais critica, que é o kit intubação, o Estado já conseguiu adquirir. Os kits estão chegando até este final de semana, para que possamos atender essa necessidade urgente dos hospitais", disse Zema. Nessa quinta, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que um caminhão foi para São Paulo para receber e trazer os fármacos.

O encontro contou com o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, e com a presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de BH (Granbel), prefeita de Vespasiano, na Grande BH, Ilce Rocha, que também pediram apoio a Zema a outros pleitos de prefeitos mineiros para o enfrentamento à pandemia de Covid.

"Os prefeitos estão se sentindo pressionados, com recursos escassos para o dia a dia", afirmou a presidente da Granbel ao governador. "Queremos pedir também uma aceleração em relação às vacinas, que já sabemos que é uma demanda conjunta com o governo federal, mas que pode também ter uma atenção maior do estado", declarou Julvan Lacerda, da AMM.

De acordo com Zema, os demais pedidos feitos pelas entidades serão levados ao governo federal. "Precisamos que as saúdes dos municípios tenham uma verba suplementar, porque os municípios e os estados não conseguem arcar com todas essas despesas", finalizou.

Nesta sexta-feira (16), Minas deve receber mais 701.200 imunizantes contra a enfermidade causada pelo novo coronavírus.

