Um homem de 35 anos, que estaria com sintomas da Covid-19, foi socorrido durante uma convulsão, na manhã desta terça-feira (31), em sua residência, no Novo São Lucas, no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A ação de resgate foi complexa e envolveu três viaturas. Vizinhos à casa gravaram o resgate. Assista ao vídeo abaixo:

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teve crises convulsivas, por volta das 11h da manhã, no segundo andar do imóvel onde vive. A vítima recebeu os primeiros procedimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas precisava ser levada com rapidez a um hospital.

No entanto, o homem estava no segundo andar do prédio quando passou mal. Além disso, havia a suspeita de que ele estivesse com a Covid-19. Por isso, os Bombeiros foram chamados e, munidos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), próprios para atendimento a casos suspeitos de contágio por coronavírus, iniciaram o salvamento.

Para piorar a situação, o acesso ao cômodo onde o homem estava se dá por uma escada do tipo caracol. Duas equipes militares atuaram na imobilização da vítima, que foi retirada com muita dificuldade da casa e levada para o Hospital das Clínicas (HC) da UFMG.

A reportagem procurou o HC para obter informações sobre o estado de saúde do homem e sobre a suspeita de Covid-19, mas ainda não obteve retorno.