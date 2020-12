Minas confirmou 444 mil casos de Covid-19, segundo o mais recente segundo boletim epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira (9), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Atualmente, 31 mil pacientes são acompanhados em hospitais ou na própria residência.

Os casos mais graves em terapia intensiva demandam o uso de respiradores. E parte dessa assistência tem sido garantida por meio de equipamentos produzidos em Itajubá, no Sul de Minas, com suporte do Senai.

Exatos 1.500 aparelhos foram produzidos pelo Projeto Inspirar e doados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) ao governo do Estado para utilização na rede pública de saúde.

Atualmente, 383 pacientes graves de Covid, que apresentam insuficiência respiratória, utilizam os equipamentos do Projeto Inspirar.

O diretor de Marketing e Mercado da Tacom e sócio do Projeto Inspirar, Marco Antônio Tonussi Rodrigues, conta como o equipamento desenvolvido com tecnologia mineira e custo menor - se comparado a produtos similares no mercado - ajuda no tratamento dos doentes.

Veja no vídeo abaixo.