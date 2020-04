A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) anunciou esta semana que a Rede Minas irá transmitir, de segunda a sexta-feira, teleaulas destinadas aos estudantes da rede estadual de ensino. As primeiras exibições devem acontecer no dia 4 de maio. O sinal da emissora pública só chega a 198 municípios mineiros, ou seja, 23% das cidades do Estado, mas a direção afirma que a programação da Rede Minas pode ser vista ao vivo também pelo site, por um aplicativo ou por meio de antenas parabólicas.

De acordo com a SEE, as teleaulas poderão atingir cerca de 1 milhão de alunos. Como a rede estadual de ensino tem cerca de 1,7 milhão de estudantes, aproximadamente 700 mil crianças e adolescentes não devem ser contemplados pela transmissão das teleaulas.

Perguntada sobre qual é a estratégia para que as teleaulas cheguem aos 655 municípios que não recebem sinal da Rede Minas, a SEE/MG não respondeu. Informou apenas que o Regime de Estudo não Presencial contará com diferentes ferramentas pedagógicas para garantir aos estudantes a continuidade no processo de ensino e aprendizagem de forma não presencial. Entre as ações estão, por exemplo, o Plano de Estudo Tutorado (PET), apostilas com conteúdos distribuídas por meios on-line e não virtuais.

A secretaria reforçou ainda que as escolas estaduais estão com as atividades escolares presenciais para os alunos suspensas por tempo indeterminado. A medida, em vigor desde o dia 18 de março, foi determinada para enfrentar a pandemia de Covid-19.